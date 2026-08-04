В Томской области простились с погибшим на СВО сапером мотострелкового батальона

Николай Масалов погиб при выполнении боевого задания Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнекетском районе Томской области в понедельник, 3 августа, родные и близкие проводили в последний путь участника специальной военной операции Масалова Николая Михайловича.

Администрация района сообщила, что мужчина в январе 2024 года заключил контракт для защиты жителей новых российских регионов.

Гвардии младший сержант, оператор-сапер взвода беспилотных систем мотострелкового батальона погиб при выполнении боевого задания 6 октября 2025 года.

Администрация выразила глубокие соболезнования родным и близким воина.

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