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НовостиОбщество2 августа 2026 3:00

В Сибири врачи установили механические сердца двоим пациентам

Прорыв совершили кузбасские кардиохирурги
Анна КОВАЛЁВА
Освоение новой методики позволяет спасать больше человеческих жизней. Фото: соцсети Ильи Середюка

Освоение новой методики позволяет спасать больше человеческих жизней. Фото: соцсети Ильи Середюка

Специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний впервые в Кузбассе применили механические насосы для поддержки сердца. Эта технология помогает перекачивать кровь, когда собственные мышцы органа не справляются. Новость сообщило 31 июля «Сибдепо» со ссылкой на губернатора Кемеровской области Илью Середюка.

Первыми пациентами стали двое кемеровчан, новая методика уже помогла им сохранить жизнь. Освоение сложнейшей операции стало возможным благодаря профессионализму сотрудников института и поддержке национального проекта.

Ранее мы рассказали, что уровень заболеваемости ВИЧ в Томской области снизился вдвое.

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