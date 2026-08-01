В Томске завершился интенсив «Бизнес как спорт»

35 предпринимателей Томской области прошли 10-дневный интенсив «Бизнес как спорт». Тренинги чередовались с физическими нагрузками. Так организаторы развивали не только профессиональные навыки участников, но и выносливость. Об этом сообщили в 31 июля правительстве региона.
В рамках программы отработали компетенции в продажах, маркетинге, деловом этикете и систематизации. Спортивная часть включала игры в пляжный волейбол, а также стрельбу из лука, метание ножей, пилатес и другие дисциплины. Для выступлений в качестве спикеров были приглашены успешные местные предприниматели.
Программа «Бизнес как спорт» проводится в регионе второй год и уже завоевала признание.
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