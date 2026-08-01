Томские ученые на 50% повысили эффективность пиротехнического порошка

Разработку исследователей из ТГУ поддержало Минобрнауки РФ. Фото: Марина Лукина

В пресс-службе ТГУ рассказали о новой разработке ученых НЦМУ «Новые материалы специального назначения». Исследователи смогли повысить эффективность пиротехнического порошка почти на 50%. Механическая обработка сплава алюминия и магния в планетарной мельнице измельчила частицы, выровняла их по размеру и снизила температуру воспламенения, сохранив энергоемкость. Об этом сообщило ТАСС 1 августа.

Сплав сочетает преимущества обоих металлов: алюминий дает высокую теплоту сгорания, магний — низкий порог воспламенения и скорость. Обработка не ухудшает химсостав, но делает горение более равномерным. Ученые подобрали режим, позволяющий адаптировать свойства под конкретные задачи — мощное или стабильное зажигание.

«Полученные результаты открывают прямой путь к созданию новых пиротехнических составов с управляемыми характеристиками. Механически обработанные порошки Al-Mg могут найти применение в осветительных и трассирующих составах, где важны яркость и стабильность горения, в пиротехнических тепловых генераторах и зажигательных составах, где требуется надежное воспламенение при минимальном импульсе инициирования, а также в составах для инициирующих устройств, где ключевую роль играют чувствительность и скорость реакции», — пояснил заведующий лабораторией ТГУ Сергей Соколов.

Работу поддержало Минобрнауки Российской Федерации. Итоги исследования представили научному сообществу в Италии.

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