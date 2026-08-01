Жители Томской области встретили мощи святителя Макария

Фото: томская епархия

В рамках столетия со дня преставления святителя Макария ковчег с его мощами привезли в Спасскую церковь в селе Коларово (Спасское), в строящийся Введенский храм в селе Яр и в храм села Батурино. Повсюду совершались молебны, к святыне приложились сотни прихожан. Об этом рассказали 31 июля в томской епархии.

Напомним, Святитель Макарий (Невский) родился в 1835 году во Владимирской губернии, с детства стремился к церковному служению. После переезда семьи в Сибирь окончил Тобольскую духовную семинарию и отправился миссионером на Алтай. Там принял монашество, изучил алтайский язык, составил азбуку и перевел богослужебные книги. За усердные труды он был возведен в сан епископа Бийского, а затем и Томского. Макарий открывал церковно-приходские школы, строил храмы и основал в Сибирских Афинах «Общество трезвости». В 1912 году святителя назначили на Московскую кафедру, но после 1917 года он подвергся гонениям, был смещен, а позже восстановлен с титулом митрополита Алтайского. Скончался в 1926 году. Нетленные мощи святого перенесли в Троицко-Сергиеву Лавру, а его десница хранится в Богоявленском кафедральном соборе Томск.

30 июля жители Спасского поселения торжественно проводили ковчег молебными пениями.

Ранее, в день 1038-летия Крещения Руси, мы опубликовали тематический фоторепортаж «Купола Томска как символ вечности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава федерального телеканала Борис Корчевников сообщил о возрождении собора в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru