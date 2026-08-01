Томичи съедают сливочного масла больше рекомендованной нормы

Этот продукт считается источником энергии Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Томскстат обнародовал данные о потреблении и производстве сливочного масла в регионе. В среднем местные жители съедают около 3 кг продукта в год. Это превышает рекомендованную Минздравом России норму, которая составляет 2 кг.

При этом за последние 5 лет томские предприятия нарастили выпуск масла в 3,3 раза. В 2025 году произвели 1,4 тысячи тонн сливочного масла, а за первое полугодие 2026-го уже 760 тонн.

Одинокие жители съедают около 5 кг масла в год, в семьях с детьми этот показатель составляет примерно 3 кг.

Напомним, сливочное масло считается источником энергии. Оно содержит витамины A, D, E и K, а также жиры, необходимые для их усвоения.

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