Томские следователи возбудили дело о подвале с мигрантами

СК даст правовую оценку действиям или бездействиям ответственных лиц, не отреагировавших на ситуацию Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный отдел по Октябрьскому району Томска возбудил уголовное дело из-за проживания иностранцев в нежилом подвале многоквартирника на Иркутском тракте. Поводом стали публикации в соцсетях, где сообщалось о нарушениях санитарных норм и систематических конфликтах с приезжими. Об этом сообщила вечером 31 июля пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации из социальных медиа, индивидуальный предприниматель разместил в помещении без должных условий людей. Они неоднократно нарушали общественный порядок.

«Отмечается, что приезжие систематически нарушают общественный порядок и проявляют агрессию в отношении граждан. Неоднократные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении следкома.

В рамках уголовного дела стартовали разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрыв качелей и жесткая посадка: как получить компенсацию за травмирование на площадке в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru