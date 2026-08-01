В Томской области Огнеборцы спасли 100 коров и потушили нежилой дом

Обошлось без жертв. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Свежую оперсводку предоставили в ГУ МЧС России по Томской области утром 1 августа. За прошедшие сутки на территории региона ликвидировали 4 возгорания. Жертв и пострадавших среди людей нет.

В селе Ягодное Асиновского района на улице Колхозной обгорела наружная стена дощатого строения. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 100 коров. Площадь огня составила 6 м², для тушения привлекали 5 человек и 2 единицы техники.

Другой инцидент зарегистрировали на улице Базарной в селе Могочино Молчановского района. Обрушилась обрешетка крыши вспыхнувшего нежилого дома. Там площадь была больше — 48 м², работали 4 огнеборца и 2 машины.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности: нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, перегружать электросеть и использовать провода с поврежденной изоляцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрыв качелей и жесткая посадка: как получить компенсацию за травму, полученную на площадке

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru