Сохранится порывистый ветер. Фото: Марина Лукина

Сегодня, в первый день последнего летнего месяца, томский ЦГМС прогнозирует переменную облачность. Существенных осадков не будет.

Воздух в течение суток прогреется максимум до +29…+31 °С. Жару сопроводит юго-западный ветер скоростью 2-7 м/с. При порывах он разгонится до 12 метров в секунду в Томске и до 15 в области.

В различных районах региона термометры покажут отметки в диапазоне от +27 до +32 градусов.

«Днем местами пройдут кратковременные дожди, при грозах сильные дожди, ливни», — предупредили метеорологи жителей Томской области.

Напомним, ранее мы рассказали, какой будет погода в течение первой декады августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солнце вместо черники: врач раскрыла секреты сохранения зрения школьников

«Ядовитый паук идет в Томск?»: ученые рассказали о миграции смертельно опасного каракурта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru