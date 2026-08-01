Сегодня, в первый день последнего летнего месяца, томский ЦГМС прогнозирует переменную облачность. Существенных осадков не будет.
Воздух в течение суток прогреется максимум до +29…+31 °С. Жару сопроводит юго-западный ветер скоростью 2-7 м/с. При порывах он разгонится до 12 метров в секунду в Томске и до 15 в области.
В различных районах региона термометры покажут отметки в диапазоне от +27 до +32 градусов.
«Днем местами пройдут кратковременные дожди, при грозах сильные дожди, ливни», — предупредили метеорологи жителей Томской области.
Напомним, ранее мы рассказали, какой будет погода в течение первой декады августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Солнце вместо черники: врач раскрыла секреты сохранения зрения школьников
«Ядовитый паук идет в Томск?»: ученые рассказали о миграции смертельно опасного каракурта
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru