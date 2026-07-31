Киви улучшает пищеварение томичей пятью способами

Это не просто десерт, а функциональный продукт Фото: Ольга ДЕРЯБИНА. Перейти в Фотобанк КП

В одном киви сочетаются фермент актинидин, двойная клетчатка и пребиотики, которые работают сразу в нескольких направлениях. Расщепляют белок, очищают стенки кишечника, питают микрофлору и помогают при запорах. О влиянии плода на пищеварение и почему кожуру не стоит выбрасывать — рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Пироговского университета Екатерина Титова. Об этом сообщило 29 июля издание mosaica.ru.

Исследования показывают, что два киви в день увеличивают частоту стула на 50% эффективнее чернослива или отрубей. При этом фрукт не вызывает привыкания. Он подходит даже пациентам с синдромом раздраженного кишечника с запорами, так как актинидин мягко стимулирует перистальтику без спазмов.

Кроме того, киви улучшает усвоение железа благодаря витамину С, оказывает желчегонный эффект и снижает риск эрозий слизистой желудка за счет флавоноидов, подавляющих активность H. pylori. В кожуре содержится до 30% всей клетчатки и в 3 раза больше антиоксидантов, чем в мякоти, но она противопоказана при острых язвенном колите, болезни Крона, гастрите с эрозиями и чувствительной эмали. Если ворсинки смущают, плод можно вымыть щеткой и ошпарить кипятком на 10 секунд, чтобы кожура стала не такой жесткой.

Главный вывод эксперта: киви — не просто десерт, а функциональный продукт, который при правильном употреблении становится инструментом поддержки пищеварения. Кожуру стоит есть только тем, у кого нет острых заболеваний ЖКТ.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что овощи и ягоды местных хозяйств проверили на пестициды и нитраты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный диагноз или замена полиса: преступники придумали «медицинские» схемы обмана

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru