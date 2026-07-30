Многодетная семья — гордость региона. Фото предоставила Олеся Сапоненко

Олеся и Алексей Сапоненко из Томской области победили в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Их назвали лучшими в номинации «Сельская семья».

Сильная половина семейства. Фото предоставила Олеся Сапоненко

О своем решении уехать из города, о строительстве и новой жизни многодетная мама Олеся рассказала «МК в Томске». В период пандемии, когда Алексей работал на вахте, детям очень не хватало его внимания. Глава семейства уволился, занялся лесным делом, но снова работал вдали от близких. Тогда супруги решили построить дом в деревне.

Переезд в Берегаево состоялся 2 года назад. Фото предоставила Олеся Сапоненко

Ветхое строение в Тегульдетском районе разобрали до основания и возвели заново без наемных бригад Мужчине помогали братья и отец. Многому тогда пришлось освоить благодаря видео в интернете.

Большая стройка. Фото предоставила Олеся Сапоненко

«Все работы муж вел по интернету — всему учился по «Ютубу»: как бревна складывать, как печку класть, как плитку выравнивать. Папа очень хорошо помогал, потому что у него большой опыт в строительстве. За год плодотворной стройки Алексей возвел полноценный дом», — поделилась Олеся Сапоненко.

Новое жилье площадью 220 м² с семью комнатами приняло супругов с тремя сыновьями в августе 2024 года. Ребятишки быстро освоились. В местной школе всего семеро учеников, что дает почти индивидуальный подход, а внеклассных занятий больше, чем в Томске. Мальчики участвуют в экологических акциях, помогают отцу ухаживать за лошадьми. Вместе с мамой они готовили выступления для конкурсов чтецов и побеждали.

Мама активно участвует в акциях вместе с сыновьями. Фото предоставила Олеся Сапоненко

Сегодня семья активно помогает фронту. Печет пряники, сушит сухари, отправляет тушенку и овощи бойцам СВО, а дети в школе делают сухой душ. Алексей закупает на базе перчатки, носки и теплую одежду.

«Мы переживаем за нынешнюю ситуацию и очень хотим, чтобы все вернулись домой, к своим семьям. Потому что семья — это единственное, что держит нас в этом мире. Мы знаем, что наша помощь доходит до бойцов — нам приходят ответы, благодарность. Мы передаем им свое тепло и свою заботу. Муж не может пойти на СВО — он очень нужен здесь, деревне. Если он уйдет, школа останется без питания, люди останутся без хлеба. Но мы поддерживаем как можем», — говорит Олеся.

История семьи Сапоненко — пример того, как смелый шаг и общий труд могут изменить жизнь к лучшему и вдохновить других на добрые дела. Победа супругов в конкурсе стала признанием не только строительных талантов, но и сердечной щедрости, которая объединила деревню в помощи тем, кто сейчас далеко от дома.

Ребятишек приучают помогать фронту. Фото предоставила Олеся Сапоненко

Ранее «КП-Томск» писала, что 394 томские семьи получили выплаты по нацпроекту.

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