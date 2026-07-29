В Томской области простятся с двумя мужчинами, ушедшими из жизни в зоне СВО

Церемонии прощания пройдут в двух разных залах Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Каргасокского района Томской области сообщила дату прощания с двумя мужчинами, ушедшими из жизни в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик. Оба погибших — уроженцы района.

10 июля 2026 года в зоне СВО скоропостижно скончался Тартунинский Андрей Михайлович Тартунинский. 16 июля 2026 года там же погиб Алексей Владимирович Тагаев.

Проститься со своими земляками жители района смогу сегодня в Каргаске. Церемонии пройдут в двух разных прощальных залах — «Некрополь» и «Тихий дол».

Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким мужчин.

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