Геологи ТПУ нашли ископаемые, которым почти 300 млн лет

Практикантам повезло сделать уникальную находку. Фото: пресс-служба ТПУ

27 июля пресс-служба Томского политехнического университета рассказала о находке геологов-первокурсников. Во время учебной практики у поселка Мирный они обнаружили отпечатки растений каменноугольного периода возрастом около 300 млн лет.

Лепидодендроны росли в каменноугольном периоде, достигали высоты около 10-40 метров. Фото: пресс-служба ТПУ

Старший преподаватель отделения геологии Ирина Мартыненко рассказала об оттисках древней флоры:

«Это стволы лепидодендроновых растений — с мелкими рубчиками рода Кноррия и с ромбическими рубчиками рода Лепидодендрон. Подобные находки являются достаточно уникальными и редкими для песчаников Басандайской свиты. Данные растения служат руководящими формами и используются для реконструкции палеоклиматических условий, так как обитали они в условиях теплого и влажного климата. Насколько нам известно, и это подтверждают палеонтологи, в данном районе подобные отпечатки ранее не находили».

Первокурсники запланировали детально изучить обнаруженные образцы под руководством геологов и палеонтологов. Студенты собираются представить на научных конференциях результаты своих исследований.

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