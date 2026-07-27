Геологи ТПУ нашли ископаемые, которым почти 300 млн лет

27 июля пресс-служба Томского политехнического университета рассказала о находке геологов-первокурсников. Во время учебной практики у поселка Мирный они обнаружили отпечатки растений каменноугольного периода возрастом около 300 млн лет.
Старший преподаватель отделения геологии Ирина Мартыненко рассказала об оттисках древней флоры:
«Это стволы лепидодендроновых растений — с мелкими рубчиками рода Кноррия и с ромбическими рубчиками рода Лепидодендрон. Подобные находки являются достаточно уникальными и редкими для песчаников Басандайской свиты. Данные растения служат руководящими формами и используются для реконструкции палеоклиматических условий, так как обитали они в условиях теплого и влажного климата. Насколько нам известно, и это подтверждают палеонтологи, в данном районе подобные отпечатки ранее не находили».
Первокурсники запланировали детально изучить обнаруженные образцы под руководством геологов и палеонтологов. Студенты собираются представить на научных конференциях результаты своих исследований.
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