В деревне Воронино Томской области откроют новый ФАП

Стартовала внутренняя отделка помещения. Фото: департамент здравоохранения Томской области

27 июля в департаменте здравоохранения Томской области рассказали о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Воронино. Модульная конструкция площадью 125 м² уже смонтирована, сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку и благоустраивают территорию.

В новом ФАПе разместят зону отпуска лекарств, отдельные помещения для терапевта и педиатра, процедурный, смотровой, прививочный и приемный кабинеты. Оснащение позволит оказывать первичную помощь на современном уровне.

«Развитие первичного звена здравоохранения в районах области — один из наших главных приоритетов. Мы создаем комфортные условия как для пациентов, так и для медработников. Это важный вклад в повышение качества жизни людей», — сказал и.о. начальника облздрава Юрий Воробьев.

К фельдшерско-акушерскому пункту прикрепят более тысячи жителей, включая 276 детей. Он заработает в сентябре 2026 года.

Ранее издание «Сибдепо» сообщило, что сотрудник горбольницы в Кузбассе преследует пациентку.

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