Томские медики напомнили о профилактике деменции

Физические нагрузки снижают риски возникновения деменции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» томичам рассказали, что сегодня в мире почти 50 млн человек страдают деменцией. Ежегодно добавляется почти 10 млн новых случаев, и в ближайшие десятилетия число пациентов будет расти из-за старения населения.

Медики пояснили, что к развитию деменции приводят разные болезни и травмы, однако у 60-70% пациентов диагностируют болезнь Альцгеймера. На формирование когнитивных нарушений, помимо возраста, влияют генетика, социально-экономические условия и образ жизни. Ученые подтверждают, что люди, которые двигаются, реже сталкиваются с деменцией, болезнью Паркинсона и другими нарушениями. Даже умеренные нагрузки — ходьба, плавание, танцы или йога — снижают риск инсульта.

Врачи рекомендуют для профилактики блезней выбрать вид активности по душе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи советуют не ждать особого повода, чтобы начать активный образ жизни. Можно выбирать пробежку, велопрогулку, теннис или просто бодрую ходьбу, главное здесь — регулярность. Снизить риск деменции помогут также отказ от зависимостей, рациональное питание, поддержание нормального веса, уровня давления, холестерина и глюкозы крови.

Ранее мы рассказали, что пострадавшего в ДТП 17-летнего томича перевели из реанимации в нейрохирургию.

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