Стало известно, сколько денег томичи тратят в магазинах

Показатель на 4,4% превысил прошлый аналогичный Фото: Ольга ЮШКОВА.

Томскстат опубликовал данные об обороте розничной торговли в регионе за январь-май 2026 года. Показатель составил 153,8 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем аналогичный период 2025-го.

Основная доля покупок пришлась на магазины: 99,5%. Рынки и ярмарки обеспечили лишь 0,5% оборота. В структуре продаж в незначительной степени преобладали непродовольственные товары: 51,5% против 48,5% у продуктов питания. В сфере розничной торговли заняты 27,5 тысячи сотрудников компаний и 9,3 тысячи ИП .

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года оборот малых предприятий Томской области достиг 40,8 млрд рублей. Это 10% от совокупного оборота всех организаций региона.

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