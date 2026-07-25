В день Крещения Руси томские храмы огласятся звоном

Событие также приурочат к дню памяти святого князя Владимира. Фото: томская епархия

В ближайший вторник, 28 июля, в Томске раздастся праздничный звук колоколов. Они возвестят о дне крещения Руси. Об этом рассказали в местной епархии.

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав благословил соборный звон по окончании Литургии и молебна. В полдень начнут бить и в самый большой колокол, который установлен на Воскресенской горе в церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 15-минутный звон во всех храмах России, где это технически возможно. Событие приурочат к 1038-летияю Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Ранее мы писали, что руководитель федерального телеканала Корчевников сообщил о возрождении собора в Томске.

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