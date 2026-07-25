После скачка штормить резко перестало Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Утро субботы 25 июля для метеочувствительных томичей спокойным не оказалось: синоптики зарегистрировали околопятибалльную активность магнитосферы. Данные наблюдений представила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

После резкого скачка в 4:00 колебания ослабли спустя три часа до значений 0,7-1,3 балла. До конца предстоящего понедельника возмущения магнитного поля Земля останутся в диапазоне 1-3 балла.

Напомним, в начале месяца произошло более интенсивное возмущение. 4 июля оно превысило уровень G3, что означает сильную бурю, 5-го показатель приблизился к G2 (среднюю). Обычно значения держатся в районе G1.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в течение субботы 25 июля местные синоптики ожидают дождь и +27°С.

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