При пожаре сгорели 10 куриц и корова в селе Десятово Томской области

Люди не пострадали. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

25 июля ГУ МЧС России по Томской области представило суточную статистику происшествий. Было ликвидировано 4 возгорания, жертв и пострадавших среди людей не зафиксировано, однако пострадали животные.

В селе Десятово Кожевниковского района полностью сгорели надворные постройки. Пламя уничтожило крышу строения, повредило стены. Погибли 10 кур и одна корова. Стихия бушевала на 48 квадратах метрах. На месте ЧП работали 11 сотрудников МЧС с 3 единицами специальной техники.

В томском переулке Канский выгорела бревенчатая баня вместе с прилегающими хозяйственными постройками. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не перекинулся на соседние жилые дома. Общая площадь этого пожара достигла 24-х квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Томске отказались вводить режим ЧС из-за тлеющего с 3 июля полигона.

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