Врачи обнаружили шариковую ручку в мозге сибиряка

Пациента удалось спасти. Фото: носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

На весь диаметр вошла в полость черепа жителя Новокузнецка шариковая ручка. Врачи были шокированы тем, что обнаружили при обследовании пациента. Новость сообщило 23 июля издание «Сибдепо» со ссылкой на местную горбольницу №1.

Ежемесячно в этом учреждении проводят около 300 компьютерных томографий и 450 МРТ мозга. Однако недавний случай поразил даже бывалых людей медиков: на снимке отчетливо виднелась пишущая ручка, пронзивший голову человека.

«Спасибо нашим нейрохирургам за ювелирную операцию по извлечению инородного предмета», — поблагодарила врачей пресс-служба городской больницы.

Несмотря серьезную травму, мужчина выжил.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что терапевт раскритиковала отказ от нижнего белья в жару.

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