В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Колпашево

Вячеслав Ковальчук героически погиб в ходе проведения СВО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Колпашево в четверг, 23 июля, в последний путь проводят погибшего в ходе проведения специальной военной операции Вячеслава Ковальчука. Прощание с мужчиной 2001 года рождения состоится Колпашевском храме Вознесения.

В колпашевском паблике, где появилась информация о дате и месте прощания, десятки жителей города выражают соболезнования семье погибшего земляка.

«Ты мне запомнился светлым парнем», «Светлая память герою защитнику!Пусть земля ему будет пухом!», — пишут в комментариях к посту жители региона.

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