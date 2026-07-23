В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Колпашево

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Колпашево в четверг, 23 июля, в последний путь проводят погибшего в ходе проведения специальной военной операции Вячеслава Ковальчука. Прощание с мужчиной 2001 года рождения состоится Колпашевском храме Вознесения.
В колпашевском паблике, где появилась информация о дате и месте прощания, десятки жителей города выражают соболезнования семье погибшего земляка.
«Ты мне запомнился светлым парнем», «Светлая память герою защитнику!Пусть земля ему будет пухом!», — пишут в комментариях к посту жители региона.
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