В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Каргасокского района

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Администрация Каргасокского района сообщила о гибели в зоне СВО уроженца региона и назвала дату прощания с ним.
«25 июня 2026 года в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб наш земляк Баданин Никита Владимирович», — говорится в сообщении.
Прощание с Никитой Баданиным состоится 23 июля в селе Каргасок, в ритуальном зале «Некрополь».
В администрации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
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