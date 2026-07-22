В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Каргасокского района

Никита Баданин погиб в июне 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Каргасокского района сообщила о гибели в зоне СВО уроженца региона и назвала дату прощания с ним.

«25 июня 2026 года в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб наш земляк Баданин Никита Владимирович», — говорится в сообщении.

Прощание с Никитой Баданиным состоится 23 июля в селе Каргасок, в ритуальном зале «Некрополь».

В администрации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

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