Променад у водной глади. Фото: Марина Лукина

В середине лета-2026 погода порадовала томичей небольшим похолоданием. Уставшие от изнуряющего зноя горожане с удовольствием выбираются на освежающие прогулки вдоль берега Томи. Яркие кадры таких променадов в Лагерном саду и на центральной набережной попали в «речную» фотоподборку «Комсомольской правды — Томск».

Спортивная площадка у реки. Фото: Марина Лукина

К реке выбираются и в одиночестве, и целыми компаниями. Фото: Марина Лукина

Рыбалка. Фото: Марина Лукина

Лагерный сад. Фото: Марина Лукина

Смотрите полный фоторепортаж «На экваторе лета: отдых на набережных глазами томского фотографа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Руки прочь от белок»: в Лагерном саду на месте украденной скульптуры неизвестные люди установили новую

В районе СОТ «Кедр» под Стрежевым обнаружили следы медведя

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.r