В середине лета-2026 погода порадовала томичей небольшим похолоданием. Уставшие от изнуряющего зноя горожане с удовольствием выбираются на освежающие прогулки вдоль берега Томи. Яркие кадры таких променадов в Лагерном саду и на центральной набережной попали в «речную» фотоподборку «Комсомольской правды — Томск».
Смотрите полный фоторепортаж «На экваторе лета: отдых на набережных глазами томского фотографа».
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