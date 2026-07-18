Томич потерял 96 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете

Деталями очередного случая дистанционного хищения поделились в полиции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ОМВД России по Октябрьскому району обратился томич с заявлением о хищении денег. У мужчины дистанционно украли 96 тысяч рублей, обещая продать двигатель для машины. Новость сообщила полиция 18 июля.

Подходящее объявление автомобилист нашел на одном из сайтов. Желая приобрести товар, житель Томска связался с автором предложения. Обсудив все детали сделки сделки, сибиряк перевел оплату по указанным реквизитам. После этого собеседник перестали отвечать на онлайн-сообщения. Возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении МВД жителям напомнили, что не следует перечислять предоплату незнакомцам. Нельзя также раскрывать персональные данные и смс-коды, которые присылают по телефону.

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