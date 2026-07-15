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НовостиОбщество15 июля 2026 8:15

В Томской области простятся с погибшим на СВО уроженцем Каргасокского района

В последний путь своего земляка жители района проводят 16 июля
Елена Белоусова
Илья Владимирович Гурьев погиб в сентябре 2025 года

Илья Владимирович Гурьев погиб в сентябре 2025 года

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В селе Каргасок Томской области на этой неделе состоится прощание с жителем района, погибшим в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик. Районная администрация сообщила, что Илья Владимирович Гурьев погиб в сентябре 2025 года.

В последний путь своего земляка жители района смогут проводить в четверг, 16 июля. Администрация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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