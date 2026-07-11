На крайнем запад региона ожидаются небольшие дожди. Фото: Марина Лукина

Предстоящие сутки, 12 июля, начнутся для томичей с похолодания до +10…+12°C. Днем ртутные столбики поднимутся до отметок +23…+25 градусов. По данным Гидрометцентра, завтра сохранится переменная облачность, будет преимущественно без осадков.

Ветер подует с северо-востока и с юга со скоростью 2-7 метров в секунду, по области вероятны порывы до 13 м/с. В различных районах региона зафиксируют от +5°C в ночное время до +27°C в дневное.

«На крайнем западе региона пройдут небольшие дожди. В период 12.07.26 — 17.07.26 сохранится высокая пожароопасность 4 класса, местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса», — предупредили синоптики жителей Томской области.

Напомним, ранее мы писали, что мегациклон с ливнями из центра России не придет в Сибирские Афины.

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