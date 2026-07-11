Борис Корчевников принял участие в презентации томичам книги о святых-юристах

В презентации участвовал Борис Корчевников. Фото: Анна Лаптева / предоставила томская епархия

В Томске состоялась презентация издания о святых, имевших юридическое образование. Мероприятие организовал известный меценат Дмитрий Лизунов, а специальным гостем стал гендиректор федерального телеканала Борис Корчевников. Участвовали митрополит Ростислав, епископы Иннокентий, Владимир и Филарет, насельники монастыря, священники, преподаватели и студенты духовной семинарии. Об этом рассказали 11 июля в местной епархии.

Идея книги возникла у Лизунова в 2016 году во время паломничества на Афон вместе с владыкой Ростиславом. Тогда томич заинтересовался делом петроградских церковников 1922 года, связанным с изъятием ценностей. В ходе процесса были расстреляны несколько священнослужителей и мирян. В их числе оказался председатель Общества православных приходов Юрий Новицкий, впоследствии причисленный к лику новомучеников. Кроме того, высшая мера наказания не миновала митрополита Вениамина, архимандрита Сергия и юрисконсульта Александро-Невской лавры Ивана Ковшарова.

Книга вызвала неподдельный интерес у жителей Томска, они задавали вопросы гостям и автору, обсуждая судьбы новомучеников и значимость их подвига. Встреча стала важным событием, объединившим православную и профессиональную юридическую общественность региона.

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