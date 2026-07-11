Томичи организовали сбор для 19-летнего земляка с ДЦП

Руслан Султаншин. Фото: благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»

Юноше из Томска Руслану Султаншину сразу после рождения диагностировали церебральную ишемию и синдром угнетения ЦНС. Позже выявили ДЦП, парапарез, задержку развития. С двух лет мальчику присвоили статус инвалидности. Сегодня парню уже 19. Его мама Юлия обратилась в фонд «Обыкновенное чудо» для открытия очередного сбор средств на реабилитацию сына.

Руслан начал ходить поздно и неуверенно, говорить научился только к шести годам. Восстанавливающие курсы очень хорошо сказались на самочувствии ребенка, юноша вырос общительным, умеет читать, собирает пазлы, ухаживает за кошкой и даже сам ходить в магазин. Занимается спортом, любит музеи и театры.

В расписании подопечного фонда регулярные занятия с нейропсихологом, логопедом, уроки гимнастики. Все это помогает улучшать моторику, память, концентрацию. К сожалению, пока наблюдаются проблемы со слухом, ориентацией, межполушарным взаимодействием. Семье трудно оплачивать дальнейшие курсы реабилитации, поэтому и был запущен сбор денег. Чтобы в нем поучаствовать, нужно перейти на онлайн-страницу благотворительной организации.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об открытии второй социальной гостиной для поддержки женщин с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский врач назвала главные принципы гипоаллергенной диеты

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru