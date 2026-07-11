Когда томичам открывать в жару окна, а когда держать закрытыми

Если на улице жарче, чем в помещении, любое проветривание работает как обогреватель Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В летний сезон томичам важно знать: держать окна лучше открытыми или закрытыми. Физики объяснили, что правильный режим зависит от времени суток, а не от ощущений. С пяти до девяти часов утра воздух на улице самый прохладный, в этот промежуток стоит устраивать сквозняк — квартира наполнится свежестью и избавится от ночной духоты. К моменту, когда солнце начнет припекать, комнаты уже будут охлаждены. Об этом рассказала 11 июля mosaica.ru.

С десяти утра до шести-семи вечера окна лучше держать наглухо закрытыми: если на улице жарче, чем в помещении, любое проветривание работает как обогреватель. Плотные шторы или жалюзи помогут задержать тепло. Стекло само по себе проводит его, но ткань добавляет барьер. Ближе к закату температура снова идет вниз, створки уже можно распахнуть. Вечерний и ночной воздух «вытянет» из стен накопленный за день зной, и спать станет легче.

Если даже в полночь на улице выше +30 °C, график теряет смысл, остается только кондиционер или вентилятор. Жители верхних этажей страдают сильнее: крыша и стены раскаляются от солнца, поэтому им особенно важно не игнорировать шторы в разгар дня. Это простой, но действенный инструмент против перегрева.

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