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НовостиОбщество11 июля 2026 7:15

В Томской области простились с погибшим в зоне СВО Евгением Крицким

Траурную церемонию организовали в Каргаске
Анна КОВАЛЁВА
Некролог опубликовали районные власти

Некролог опубликовали районные власти

Фото: Анастасия КОВАЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О гибели в зоне проведения спецоперации Евгения Евгеньевича Крицкого сообщила администрация Каргасокского района. Мужчины не стало 18 июня 2026 года. Жители Томской области прощаются с земляков сегодня, в субботу 11 июля.

Траурная церемония проходила в ритуальном зале «Тихий дол» до 14 часов. Редакция «Комсомольской правды — Томск» присоединяется к словам соболезнования, которые звучат в адрес близких павшего сибиряка.

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