Томичам полезно снимать чехлы со смартфонов раз в неделю

Полностью отказываться от защиты не следует Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля о скрытых рисках постоянного ношения телефона в чехле рассказала mosaica.ru. По информации экспертов Роскачества, со временем между аксессуаром и корпусом накапливаются песок и мелкие частицы. Они оставляют царапины, особенно если чехол прилегает плотно.

Силиконовые модели желтеют и могут способствовать перегреву устройства, а иногда закрывают камеру или вспышку, что снижает качество снимков.

Специалисты советуют снимать чехол хотя бы раз в семь дней и протирать его изнутри вместе с корпусом мягкой салфеткой из микрофибры. Это предотвратит появление микротрещин. Полностью отказываться от защиты не стоит, она смягчит удар в случае падения гаджета и предохранит корпус от потертостей в кармане.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала: ревнивая жительница Асина исколошматила палкой лобовое стекло машины любимого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт Роспотребнадзора дал томичам рекомендации в жару: правила поведения при +30°С и выше

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru