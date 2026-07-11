Вероятны осадки Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Кратковременный дождь, местами гроза, северо-восточный ветер от 2 до 15 м/с. Такой прогноз опубликовал томский филиал Гидрометцентра на субботу, 11 июля.

Зафиксируют переменную облачность. Температура воздуха днем составит +20…+22 градуса.

В различных районах области столбики термометров будут находиться между отметками +19…+29°C.

«Местами кратковременные дожди грозы, ливни, возможен град, Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозах до 16 м/с», — предупредили синоптики жителей региона.

Ранее мы рассказали, что в Томской области продлили до 31 июля особый противопожарный режим.

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