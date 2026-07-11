Томский врач назвала главные принципы гипоаллергенной диеты

Существуют разные варианты диет: безмолочная, безсоевая, безглютеновая. Но часто аллергия возникает на несколько продуктов сразу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач по медпрофилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Шулико объяснила томичам, как правильно питаться при пищевой аллергии. Это иммунная реакция на продукты, чаще всего на молоко, яйца, сою, арахис, орехи, пшеницу, морепродукты и рыбу. Рекомендации специалиста опубликовал томский департамент здравоохранения 11 июля.

На фоне пищевой аллергии нередко формируются бытовая, пыльцевая и грибковая аллергии. Основной метод лечения — элиминационная диета, то есть исключение продуктов-аллергенов. Важно придерживаться нескольких правил. Гипоаллергенный рацион должен соответствовать физиологическим потребностям по калорийности и составу, принимать пищу нужно пять-шесть раз в день, готовить щадящими способами: варить, запекать, тушить.

Следует исключить продукты, которые легко убрать без ущерба для питания: шоколад, цитрусовые, мед, рыбу, орехи, грибы, а также все то, что содержит искусственные добавки и раздражает желудочно-кишечный тракт.

Трудно заменяемые яства, такие как молоко и яйца, можно включать в рацион в меньшем количестве. Их обязательно подвергать длительной термической обработке: кипятить молоко не менее 10 минут, яйца варить дольше обычного.

Врач подчеркнула, что исключать нужно только те продукты, чья роль в аллергии доказана. Существуют разные варианты диет: безмолочная, безсоевая, безглютеновая. Но часто аллергия возникает на несколько продуктов сразу, поэтому требуется индивидуальный подход, который должен назначать медик. Самолечение при пищевой аллергии недопустимо и может привести к осложнениям.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в 6 водоемах региона нашли кишечную палочку.

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