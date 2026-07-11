52-летний мужчина госпитализирован с ожогами в Асиновском районе

Деталями инцидентов поделились спасатели Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром 11 июля в ГУ МЧС России по Томской области опубликовали сводку ЧП за сутки. Ликвидировали 12 возгораний, один человек травмирован, двоих удалось спасти.

В деревне Нижние Соколы Асиновского района на улице Центральной горел жилой дом. Повредились кровля, веранда и стены. Площадьразгула стихии — 63 м². 52-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. С пламенем справились 9 огнеборцев, используя 3 единицы спецтехники.

В мкрн Северный парк на улице Марины Цветаевой вспыхнула квартира. Вещи обгорели, стены и потолок закоптились. Спасатели сняли с третьего этажа двоих человек. Еще пятеро, в том числе ребенок, выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Огонь охватил 12 м². На месте отработали 9 сотрудников МЧС с 4 машинами.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что за сутки в ДТП на дорогах региона погиб один человек, четверо ранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переломала ребра, упав на эскалаторе: томская пенсионерка получит 250 тысяч рублей от ТЦ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru