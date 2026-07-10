В Каргасокском районе простятся с погибшим в зоне СВО Александром Пидогиным

Церемония прощания продет 12 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Каргасокского района скорбят об утрате своего земляка. Стало известно о гибели Александра Сергеевича Пидогина, который защищал родину в зоне специальной военной операции. Прощание с героем назначено на ближайшие выходные.

Трагическая новость пришла из зоны проведения специальной военной операции. 28 июня 2026 года на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб местный житель Александр Пидогин.

Проститься с погибшим земляком жители района, друзья, сослуживцы и все неравнодушные смогут 12 июля 2026 года. Траурная церемония будет проходить в прощальном зале «Некрополь», который расположен по адресу улица Таежная, дом 23А. Отдать последние почести и поддержать семью можно будет до 14:00.

Редакция «КП-Томск» выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru