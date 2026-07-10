В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Каргасокского района

Прощание намечено на ближайшую субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Каргасокского района сообщила о гибели в зоне СВО Владислава Голещихина. Прощание с ним намечено на ближайшую субботу, 11 июля.

«13 июня 2026 года, в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, погиб наш земляк Голещихин Владислав Владимирович. Проститься с Владиславом Владимировичем можно 11 июля 2026 года в селе Новоюгино», — говорится в сообщении.

Районная администрация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

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