В Томской области простятся с погибшим в зоне СВО уроженцем Каргасокского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Администрация Каргасокского района сообщила о гибели в зоне СВО Владислава Голещихина. Прощание с ним намечено на ближайшую субботу, 11 июля.
«13 июня 2026 года, в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, погиб наш земляк Голещихин Владислав Владимирович. Проститься с Владиславом Владимировичем можно 11 июля 2026 года в селе Новоюгино», — говорится в сообщении.
Районная администрация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
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