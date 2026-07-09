ТПУ предложил кузбасским олимпиадникам стипендии до 130 тысяч рублей

Для зачисления в вуз и получения стипендии достаточно будет подтвердить результаты ЕГЭ по профильному предмету Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский политехнический университет ввел специальные условия для абитуриентов из Кузбасса. Речь идет о поступающих в 2026 году по результатам олимпиад из списка РСОШ и с высокими баллами ЕГЭ. В первом семестре будущие студенты получат от 60 до 130 тысяч рублей, смогут построить индивидуальную траекторию обучения под руководством молодых ученых вуза и заселиться в общежитие повышенной комфортности. Об этом сообщило «Сибдепо» со ссылкой на ТПУ.

Победители и призеры олимпиад гарантированно зачисляются в вуз без вступительных испытаний. Для этого достаточно подтвердить результаты ЕГЭ по профильному предмету, набрав не ниже 75 баллов, и написать согласие на зачисление. Стипендии распределяются так: высокобалльники с суммой ЕГЭ от 240 получат 60 тысяч рублей, олимпиадники — 130 тысяч. Для них предусмотрены индивидуальная поддержка наставника: углубленное изучение физики, математики, программирования и химии с лучшими преподавателями, оплата поездок на финалы студолимпиад и инженерных соревнований за счет заведения. Кроме того, ТПУ компенсирует проезд в Томск и обратно после первого семестра.

В 2026 году для абитуриентов открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (35 направлений на выбор), 1 255 — в магистратуру (31 направление) и 147 — в аспирантуру, предлагаются 55 научных специальностей.

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