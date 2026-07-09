В Томской области простились с погибшим на СВО гранатометчиком

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Верхнекетском районе Томской области в последний путь проводили погибшего в зоне СВО военнослужащего по контракту Сергея Суховерхова. В администрации района сообщили, что в апреле 2026 года Сергей Суховерхов заключил контракт для защиты жителей в новых российских регионах.
24 мая гранатометчик мотострелкового взвода погиб при выполнении боевого задания.
Сотрудники администрации выразили искренние соболезнования родным в связи с невосполнимой утратой.
Вечная память солдату, погибшему с оружием в руках в бою за Родину!
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