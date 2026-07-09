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НовостиОбщество9 июля 2026 7:35

В Томской области простились с погибшим на СВО гранатометчиком

Рядовой Суховерхов погиб при выполнении боевого задания
Елена Белоусова
Вечная память солдату, погибшему в бою за Родину!

Вечная память солдату, погибшему в бою за Родину!

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Верхнекетском районе Томской области в последний путь проводили погибшего в зоне СВО военнослужащего по контракту Сергея Суховерхова. В администрации района сообщили, что в апреле 2026 года Сергей Суховерхов заключил контракт для защиты жителей в новых российских регионах.

24 мая гранатометчик мотострелкового взвода погиб при выполнении боевого задания.

Сотрудники администрации выразили искренние соболезнования родным в связи с невосполнимой утратой.

Вечная память солдату, погибшему с оружием в руках в бою за Родину!

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