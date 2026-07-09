Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5% – данные ВТБ

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Число клиентов, которым было начислено максимальное софинансирование (36 тысяч рублей), выросло на 64% по сравнению с прошлым годом – до 607 тысяч человек.

– За два года наши клиенты уже получили более 42 млрд рублей от государства. Суммарно они внесли на свои счета 95 млрд рублей. Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием – с каждым годом участников программы становится больше, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей, – комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.