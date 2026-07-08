Врач и инженер из Томска создали семью, работая над протезами

Влюбленные увлечены общим делом — помогать людям возвращаться к активной жизни. Фото предоставили собеседники издания

Фундаментом семьи Надежды и Вадима Ярцевых оказалась работа. Девушка приехала в Томск из Казахстана в 2014 году, молодой человек из Кемерова в 2018-м. Надежда по профессии врач спортивной медицины и ЛФК, учит пациентов с ампутациями ходить; Вадим инженер-протезист. Оба они трудятся в одной организации. Свою историю пара рассказала изданию «МК в Томске».

Познакомились молодые люди на работе, когда Надежда ушла от бесконечных дежурств в протезную организацию. Там Вадим стал проводником девушки, помогал осваивать программы, объяснял тонкости. В ответ она делилась медицинскими знаниями. Постепенно деловые беседы переросли в личные, спустя три недели общения новый знакомый пригласил Надежду на свидание.

Взаимные чувства привели молодых людей в ЗАГС. Фото предоставили собеседники издания

Предложение своей избраннице Вадим сделал в уютном кафе 20 марта, через полгода после знакомства. Дата стала особенной, это число того самого первого свидания. Надежда сказала «да» со слезами счастья. Свадьба состоялась спустя еще 4 месяца.

Профессиональный путь супругов простым не был. В течение 6 лет учебы девушка работала массажистом, дежурила по 12 часов, устроилась в частную клинику. Свободного времени практически не оставалось. Вадим осваивал свою специальность в ТПУ и работал на полную ставку. Именно смелое решение Надежды сменить сферу деятельности и уйти в протезную организацию, принятое от безысходности, привело к судьбоносной встрече.

Сейчас Ярцевы трудятся не только в одном офисе, но и в одном графике. Это очень помогает сохранять близость. Рецепт счастья пары — традиции. Например, каждое 20-е число Вадим и Надежда устраивают романтические свидания, чтобы вынырнуть из рутины. Влюбленные муж и жена стараются не терять время, ведь друга друга искали слишком долго. Супруги верят в то, что их союз будет вечным.

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