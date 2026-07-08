Боец из Томской области погиб в зоне СВО в результате атаки дронов

Дата прощания с воином пока не обозначена Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Верхнекетского района сообщила о гибели в зоне СВО сержанта Ивана Глухова.

Уроженец района погиб 29 июня 2026 года в результате дроновой атаки. В сообщении отмечается, что мужчина принимал участие в специальной военной операции с августа 2022 года; несмотря на молодость, за плечами у Ивана Глухова был солидный боевой опыт, его воинский путь отмечен рядом наград.

Администрация района выразила глубокие соболезнования всем родным и близким, всем, кто знал и любил Ивана Сергеевича. Дата прощания с воином пока не обозначена.

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