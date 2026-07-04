В Томской области 35 тысяч детей отдохнули в лагерях с начала лета

Инцидентов не зарегистрировано Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала июня-2026 в Томской области отдохнули 35 434 ребенка. Для этого работали 440 организаций: стационарные и палаточные лагеря, в том числе с дневным пребыванием, трудовые и оздоровительные. Новость сообщили 4 июля «АиФ-Томск» со ссылкой на губернатора региона.

За первый месяц лета организовали около 60 профориентационных смен. 89 — по программе «Орлята России», спортивные, творческие и тематические, в том числе посвященные Году единства народов России и межкультурному диалогу. Отдых ребят прошел без происшествий.

До старта учебного года в области планируется охватить еще не менее 46,7 тысячи детей. Летняя кампания продолжается.

Ранее мы писали, что пляж на Семейкином острове в Томске получил разрешение на открытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В регионе на 300 млн рублей приобрели 102 квартиры для детей-сирот

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru