Томичам на заметку: «Творог, кефир, орехи, яйца подходят для позднего перекуса»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Многим томичам знакома привычка открывать холодильник вечером и ночью. Чтобы она не вредила фигуре и сну, важно разобраться, что же можно съесть. Врач Анна Косенкова описала идеальный поздний перекус. Об этом сообщила mosaica.ru 4 июля.
Кефир и творог содержат казеин — «медленный» белок, обеспечивающий организм аминокислотами на всю ночь. Миндаль, грецкие орехи богаты магнием и мелатонином, но их порция не должна превышать 30 граммов.
Нежирный белок вареного яйца быстро усваивается и дает чувство сытости. Также можно приготовить легкий салат из огурцов, сельдерея и зелени — он не перегружает желудок. Подойдет и теплое молоко.
Врач советует избегать жирной, жареной, острой пищи и сладостей — они тяжело усваиваются, нарушают сон и провоцируют набор веса.
Ранее мы опубликовали рекомендации Роспотребнадзора о правильном питье и безопасном отдыхе в жару.
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