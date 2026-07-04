Как томичам выбрать газонокосилку для дачи

Гид составлен с учетом площади, привода и режима работы изделия Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Для ухода за газоном требуется техника, что очень актуально в летний сезон. Выбор косилки зависит от площади участка, рельефа и предпочтений. Для территории до 5 соток подойдут электрические модели мощностью 1000-1400 Вт, для 5-10 соток — электрические или бензиновые помощнее, а для площади более чем 10 соток — бензиновые самоходные. Об этом рассказала 4 июля mosaica.ru.

Режим мульчирования полезен при еженедельном скашивании травы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Самоходные агрегаты удобны на больших и неровных пространствах. Переднеприводные — маневреннее, заднеприводные лучше работают с полным травосборником, полноприводные справляются с высокой травой, но дороже и сложнее в уходе.

Несамоходные дешевле, подойдут для ровных небольших участков. Модели с травосборником избавят от ручной уборки; объем контейнера выбирают по площади. Режим мульчирования полезен при регулярном скашивании — раз в неделю, но при высоте травы выше 10-15 см он может навредить газону.

Электрические варианты, как сетевые, так и аккумуляторные, легче и тише бензиновых, но зависят от розетки или заряда. Последние мощнее, автономны и справляются с высокой травой, но шумны и требуют обслуживания.

При выборе нужно учитывать маневренность, ширину скашивания, длину кабеля у сетевых моделей. Важно регулярно затачивать ножи, следить за аккумулятором и менять расходники в бензиновой технике — это продлит срок ее службы.

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