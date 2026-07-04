Фото: соцсети Владимира Мазура

4 июля в поселке Хромовка митрополит Ростислав освятил новый храм во имя святого праведного Феодора Томского. Эта церковь стала первой в епархии, посвященной старцу. В области его чтут как небесного заступника. Об этом рассказали областные и городские власти.

Фото: соцсети Владимира Мазура

Храм возвели на том месте, где в 19-м веке располагалась летняя обитель праведного старца. Здесь он молился в своей келье, а рядом бил целебный родник, почитаемый верующими до сих пор.

Фото: соцсети Владимира Мазура

Строительство заняло всего девять месяцев благодаря самоотверженному труду многих людей. Меценаты Иван и Галина Кляйн, настоятель отец Дионисий Пучнин и местные жители помогали деньгами, делом и молитвой.

Сруб собирали мастера из Кирова, колокола отливали в Каменске-Уральском, иконостас расписывали северчане, иконы создали шуйские иконописцы, а купола изготовили в Новосибирске. Проектную документацию утвердил еще Патриарх Алексий II для антарктической церкви.

Фото: соцсети Владимира Мазура

Теперь у томичей есть еще одно знаковое место, где можно наполниться духовной силой.

Фото: соцсети Владимира Мазура

Фото: соцсети Владимира Мазура

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что 8 июля состоится парад семей в день памяти Петра и Февронии.

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