ТГУ установил стипендии для олимпиадников до 20 тысяч рублей

Молодые люди также могут претендовать на факультетские стипендии, всероссийские, региональные городские стипендии, поддержку от Эндаумент-фонда Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Томский госуниверситет утвердил повышенные академические стипендии для талантливых первокурсников, поступающих в 2026 году. Победители олимпиад, стобалльники и выпускники с высокими баллами ЕГЭ будут получать от 7 до 20 тысяч рублей в месяц в первом семестре, сообщили в пресс-службе вуза 3 июля.

Максимальную стипендию почти в 20 тысяч рублей получат победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады и перечневых олимпиад, поступившие без прохождения испытаний, стобалльники по трем предметам, а также иностранцы по квоте.

10 тысяч рублей назначили олимпиадникам со 100 баллами по профильному предмету и выпускникам со 100 баллами по одному или двум предметам. Семь тысяч рублей предусмотрели для набравших от 260 баллов по трем предметам для большинства направлений, от 170 баллов по двум предметам для физкультуры, искусств и культуры, а также для творческих направлений, включая журналистику и педагогику.

Для магистрантов действуют отдельные повышенные стипендии: по 10 тысяч рублей будут выдавать медалистам и победителям олимпиады «Я — профессионал», по 6 тысяч — призерам.

Студенты могут претендовать и на факультетские, всероссийские, региональные, городские стипендии, поддержку от Эндаумент-фонда.

К концу июня-2026 в ТГУ подали заявления почти 50 олимпиадников, всего — около 3 тысяч человек. В 2025 году в университет зачислили 160 победителей олимпиад.

Ранее мы писали, что в Томской области подвели итоги ЕГЭ-2026.

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