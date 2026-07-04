Рейс Петербург-Томск задержали на пять часов

Новое расчетное время: 13:03 и 14:10. Фото: сайт аэропорта им. Николая Камова

Сегодня, 4 июля, рейсы авиакомпании «Нордвинд» из Санкт-Петербурга в Томск и обратно задерживаются почти на пять часов. Судно должно было прибыть в 8:20 и улететь в 9:20, но не смогло покинуть Пулково. Новое расчетное время: 13:03 и 14:10. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта имени Н. Камова.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили два БПЛА, боевая работа продолжается. Пресс-служба Росавиации подтвердила временные ограничения на прием и выпуск лайнеров в аэропорту Санкт-Петербурга.

Также сегодня на 21 минуту задерживают рейс UT 1155 «Сургут-Томск» компании «ЮТэйр». Ожидается, что вместо 13:05 самолет прилетит в Сибирские Афины в 13:26.

Томичей предупредили об изменениях в расписании полетов самолетов. Фото: сайт аэропорта им. Николая Камова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о переговорах для возобновления сообщения с Казанью.

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