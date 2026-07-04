На балконе томской 17-этажки вспыхнул огонь

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
Утром 4 июля томское ГУ МЧС России поделилось новой оперативной сводкой. За минувшие сутки было ликвидировано три пожара. Пострадавших нет.
Главное происшествие случилось в переулке Речном: на балконе квартиры в 17-этажном панельном доме загорелись вещи. Стихия распространилась на 1,5 квадратных метра. В результате пожара внутри помещения закоптились стены.
Еще дважды за отчетный период спасатели выезжали на тушение отходов в контейнерах. В обоих случаях обошлось без последствий: с огнем справились быстро, не дав ему распространиться.
МЧС России напоминает жителям о необходимости соблюдать правила безопасности, быть осторожными при курении.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в регионе круглосуточно борются с лесными пожарами.
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