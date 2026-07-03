В Томской области простились с погибшим участником специальной военной операции

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В селе Новый Васюган в последний путь проводили погибшего на СВО земляка.
Администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что Александр Олегович Лещенко погиб на территории Донецкой и Луганской народных республик. Произошло это в октябре 2024 года.
Администрация выразила искренние соболезнования родным и близким воина.
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