В Томской области простились с погибшим на СВО стрелком из Белого Яра

Младший сержант Иванов погиб в конце 2024 года Фото: Ольга ЮШКОВА.

В поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области в последний путь проводили участника специальной военной операции Николая Владимировича Иванова.

В администрации района уточнили, что житель поселка в октябре 2024 года подписал контракт для защиты жителей в новых российских регионах. 21 декабря того же года младший сержант, стрелок мотострелкового взвода Николай Иванов погиб при выполнении боевой задачи в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики.

Администрация Верхнекетского района выражает искренние соболезнования родителям и семье воина в связи с невосполнимой утратой.

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